Am Mittwochmorgen (Ortszeit) waren laut der Webseite Flightaware.com mehr als 1200 Flüge in dem Land, in die oder aus den USA verspätet, rund 100 waren ausgefallen. Auf Flüge der Lufthansa aus und in die USA wirke sich die Störung bei der FAA ebenfalls nicht aus, teilte die Swiss-Mutterairline der Deutschen Presse-Agentur mit.