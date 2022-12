Die Einzahlung dieser neuen "B-Aktien" erfolge einerseits durch Begleichung von verrechenbaren Forderungen und in bar. Wie viele neue B-Aktien ausgegeben werden sollen, lässt die Gesellschaft indes offen. Die ausserordentliche Generalversammlung soll am 13. Januar 2023 in Zug stattfinden.