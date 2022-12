(Meldung ausgebaut) - Tamedia ist in Zukunft zu 100 Prozent Eigentümerin der Berner Oberland Medien (BOM). Die G. Mauer AG, die bislang zu 50 Prozent Eigentümerin war, verkauft ihre Anteile an Tamedia. Über den Kaufpreis haben die beiden Beteiligten Stillschweigen vereinbart, wie Tamedia am Freitag mitteilte.

16.12.2022 14:38