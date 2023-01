An der Börse verlieren die Aktien der UBS am Dienstag am frühen Nachmittag in einem ebenfalls klar schwächeren Gesamtmarkt 2,4 Prozent auf 19,38 Franken. Die Titel hatten allerdings seit Jahresbeginn bis zum Schluss am Montag mit gut +15 Prozent überproportional stark zugelegt.