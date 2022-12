Mit vier strategischen Prioritäten will VAT an das Wachstum der Vorjahre anknüpfen und sich operativ besser aufstellen. Zunächst sollen in allen Kerngeschäften und Märkten Marktanteile hinzugewonnen werden. Insbesondere im Halbleitersektor will VAT den Marktanteil um 10 Prozentpunkte erhöhen.