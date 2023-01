So stieg der Umsatz 2022 um 31 Prozent auf 3,65 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag anhand vorläufiger Zahlen in Metzingen mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sprang um 47 Prozent auf 335 Millionen Euro. Damit übertraf Hugo Boss seinen erst im vergangenen November zum zweiten Mal erhöhten Jahresausblick - das Management war dabei am oberen Ende der Spanne von 330 Millionen Euro als Betriebsergebnis und einem Umsatz von 3,6 Milliarden Euro ausgegangen. Auch Analysten hatten weniger auf dem Zettel.