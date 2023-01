Von November auf Dezember vergangenen Jahres erhöhte sich die Zahl der beantragten Regelinsolvenzverfahren um 3,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Im November hatte es einen Anstieg um 1,2 Prozent zum Vormonat gegeben. Die Verfahren fliessen erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik ein, wie die Wiesbadener Statistiker erklärten. Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liege in vielen Fällen annähernd drei Monate davor.