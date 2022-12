In der Diskussion um das angeblich zu frühe Ausscheiden aus dem Arbeitsleben hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg am Montag gegenteilige Zahlen vorgelegt. Die Erwerbsquote der 60- bis 64-Jährigen habe in den vergangenen zehn Jahren um 16 Prozentpunkte auf mehr als 65 Prozent zugelegt, die Quote der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um mehr als 20 Prozentpunkte. "Die Quote ist dramatisch gestiegen, viel mehr Menschen als früher arbeiten länger", sagte IAB-Forscher Enzo Weber.

19.12.2022 12:19