Was die Diversifikation anbelangt, so habe die neue Strategie schon gut gegriffen. "Wir konnten in den vergangenen zwanzig Jahren die Abhängigkeit vom Zinsgeschäft von 76 Prozent der Erträge auf 50 Prozent reduzieren. Doch es gibt noch Potenzial, das wollen wir ausschöpfen. Denn durch Diversifikation wird die Bank sicherer", so der Manager.