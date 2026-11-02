Noch eine Anmerkung zur Performance: Der gleichgewichtete SMI konnte den Originalindex in den letzten drei Monaten deutlich outperformen. Während der SMI seit Anfang August nur auf der Stelle tritt, bringen der Equal Weight SMI von SIX und das Swisscanto-Zertifikat ein Plus von jeweils rund sieben Prozent. Der Equal Weight hat dabei einfach seine Stärken ausgespielt: Da die beiden Indexschwergewichte Roche und Novartis im gleichgewichteten SMI genau so viel wiegen wie die anderen 18 Indexmitglieder, können überdurchschnittlich grosse Kursverluste der beiden Pharma-Riesen dem Equal Weight-Index nicht viel anhaben. Denn ausgerechnet letzte Woche gaben Roche und Novartis wegen mehrerer Abstufungen durch Analysten kräftig nach. Das zeigt: Das strukturelle Risiko im SMI wegen des hohen Gewichts der beiden Pharmas wurde im Equal Weight SMI komplett eliminiert.