Das sollten Anleger sich merken: Börsenweisheit eins: „Hin und her macht Taschen leer.“ Wer ständig sein Depot umschichtet, weil er glaub, eine andere Aktie würde ein paar Prozent mehr Gewinn abwerfen, zahlt am Ende drauf. Die Gebühren fressen mögliche Kleinstgewinne sicher auf. Das ist wie im Stau auf der Autobahn. Die ewigen Spurwechsler sind nervös und fahren hektisch von einer Spur zur anderen hin und her und am Ende treten sie auf der Stelle und sind genau so weit wie die anderen im Stau.
Börsenweisheit zwei: „Nie alle Eier in einen Korb legen.“ Das ist die Quintessenz des Wirtschaftsnobelpreisträgers Harry Warkowitz, die er 1952 in seiner Portfoliotheorie unter Beweis gestellt hat. Markowitz rät Anlegern das Risiko durch eine Vielzahl an Werten im Depot zu streuen, die idealerweise auch noch eine geringe Korrelation aufweisen.
Wer sein gesamtes Kapital auf eine einzige Aktie setzt, der kann zwar theoretisch unglaublich viel gewinnen, aber eben auch alles verlieren. Und das ist bei Diversifikation wenig wahrscheinlich.
Allerdings gibt es auch bei Risikostreuung häufig ein strukturelles Risiko. Und das auch in einem Index. So entfallen etwa 45 Prozent der Marktkapitalisierung des SMI mit seinen 20 Indexmitgliedern auf drei Werte: Roche, Novartis, Nestlé. Läuft es ausgerechnet bei diesen drei Titeln schlecht, kann das unter Umständen massiv negative Folgen für die Performance des Index haben.
Indexbetreiber SIX hat dieses Problem Anfang des Jahres mit dem SMI Equal Weight eliminiert. Der Index bildet zwar den SMI nach, aber das Gewicht der einzelnen Mitglieder im Equal Weight ist gleich gross oder wurde vielmehr beim Start auf fünf Prozent Indexanteil festgelegt.
Für Anleger bietet dieser gleichgewichtete Index zwei Vorteile. Zum einen wurde das enorme strukturelle Risiko aus den SMI-Schwergewichten Roche, Novartis und Nestlé ausgeschaltet zum anderen ist ein Index wie eingangs beschrieben aus Gründen der Diversifikation und eines Ansatzes des „Buy and hold“ risikoärmer und kostengünstiger als ständiges Umschichten und Traden mit Einzelwerten.
Swisscanto hat im Juli auf diesen gleichgewichteten SMI einen Fonds aufgelegt (ISIN: CH1580607088). Zwar schwankt das tatsächliche Indexgewicht um fünf Prozent – beispielsweise wegen Kapitalmassnahmen von SMI-Mitgliedern – aber die Abweichungen sind gering. Selbst die Schwergewichte Novartis und Roche kommen aktuell nur auf ein Gewicht im SMI Equal Weight und Swisscanto-Fonds von 5,3 und 5,0 Prozent. Das entspricht ziemlich exakt dem zahlenmässigen Anteil der drei Titel im Index von jeweils einem Zwanzigstel. Die jährliche Gebühr des Fonds ist mit rund 0,2 Prozent übrigens gering.
Noch eine Anmerkung zur Performance: Der gleichgewichtete SMI konnte den Originalindex in den letzten drei Monaten deutlich outperformen. Während der SMI seit Anfang August nur auf der Stelle tritt, bringen der Equal Weight SMI von SIX und das Swisscanto-Zertifikat ein Plus von jeweils rund sieben Prozent. Der Equal Weight hat dabei einfach seine Stärken ausgespielt: Da die beiden Indexschwergewichte Roche und Novartis im gleichgewichteten SMI genau so viel wiegen wie die anderen 18 Indexmitglieder, können überdurchschnittlich grosse Kursverluste der beiden Pharma-Riesen dem Equal Weight-Index nicht viel anhaben. Denn ausgerechnet letzte Woche gaben Roche und Novartis wegen mehrerer Abstufungen durch Analysten kräftig nach. Das zeigt: Das strukturelle Risiko im SMI wegen des hohen Gewichts der beiden Pharmas wurde im Equal Weight SMI komplett eliminiert.