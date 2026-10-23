In diesem Jahr allerdings hat Gold als sicherer Hafen etwas an Vertrauen eingebüsst. Die Notenbanken kaufen zwar nach wie vor zu. Doch trotz der Krisen in Nahost ist der Goldpreis vom Allzeithoch im Januar bei 5500 Dollar je Unze rund 28 Prozent eingebrochen. So hohe Kursrückschläge gab es davor nur sehr selten in den letzten hundert Jahren. Grund für den Preisverfall seit Januar war der Kollaps der physischen Nachfrage nach Gold seitens der Juweliers- und ETF-Industrie. Immerhin verzeichnete der ETF-Bereich im dritten Quartal aber bereits wieder eine fulminante Erholungsphase.