Fünf Börsenschwergewichte

Zu den Favoriten bei den Large Caps gehört ABB, ein weltweit führender Anbieter für Elektrifizierungs- und Automationslösungen. Der Konzern profitiert gemäss ZKB-Analysten vom strukturellen Trend zur Elektrifizierung industrieller Prozesse sowie vom Ausbau und der Erneuerung der Stromnetze. Auch der Baustoffhersteller Amrize schafft es in die Aktienauswahl. Der Spin-off des Nordamerikageschäfts von Holcim dürfte dank anziehender Umsatzdynamik eine beschleunigte Margen- und Cash-flow-Entwicklung verzeichnen. Zudem setzt das ZKB-Research auf Partners Group, denn das Unternehmen könnte von einer Belebung des Transaktionsmarkts im Private-Equity-Bereich profitieren.

Beim Pharmariesen Roche sehen die Analysten Potenzial für einen Turnaround, gestützt auf positive Forschungsergebnisse zu den Medikamenten Giredestrant (Brustkrebs) und Fenebrutinib (Multiple Sklerose). Zurich Insurance dürfte mit einem soliden Geschäftswachstum, einer hohe Dividendenrendite sowie Aufholpotenzial beim Aktienkurs punkten.

Fünf kleine und mittelgrosse Unternehmen

Bei den Small- und Mid-Caps gehört Accelleron zu den Aktienfavoriten. Der Weltmarktführer für Turbolader überzeugt unter anderem mit seinem Geschäftsmodell, das durch hohe Eintrittsbarrieren und Stabilität gekennzeichnet ist. Für den Halbleiterausrüster Comet erwarten die ZKB-Analysten 2026 eine deutlich beschleunigte Gewinndynamik. Der Industriezulieferer Dätwyler dürfte am Beginn einer mehrjährigen Wachstumsphase stehen und in den kommenden Jahren beträchtliche Margensteigerungen verzeichnen.

Auch die Wachstumsperspektiven für den Medizintechniker Medacta sind vielversprechend, wobei das Unternehmen von seinen Produktinnovationen und der Kundennähe profitieren dürfte. Zu den Aktienfavoriten zählt schliesslich auch Siegfried: Der Pharmazulieferer ist global führend im Markt für Small Molecules, die unter anderem in neuen Applikationen der Onkologie oder in GLP-1-Therapien zu Einsatz kommen.

Wie Anlegerinnen und Anleger partizipieren können

Abhängig von den individuellen Markterwartungen stehen verschiedene Anlagelösungen zur Verfügung. So eignet sich das Tracker-Zertifikat auf die «ZKB Jahresfavoriten 2026» für Anlegerinnen und Anleger, die dem Aktienkorb eine gute Performance zutrauen und voll an dieser Entwicklung partizipieren möchten. Das Outperformance-Zertifikat eignet sich, wenn Anlegerinnen und Anleger eine positive Entwicklung des Aktienkorbs erwarten, aber davon ausgehen, dass das Cap-Level nicht überschritten wird. In diesem Fall partizipieren sie überproportional an den Kursgewinnen.

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