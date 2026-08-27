Das war doch nur eine Frage der Zeit. Als der Schachcomputer Deep Blue von IBM 1996 den damals amtierenden Schachweltmeister Garri Kasparow besiegte, dämmerte es bereits vielen Menschen, dass das erst der Anfang sein würde. Jetzt, 30 Jahre später, gibt es nicht nur künstliche Intelligenz mit generativer KI, die selbständig neue Inhalte erstellen kann, sondern bereits den KI-Editor Cursor der Firma Anysphere, der in Computerdateien aufgrund von verbalen Vorgaben eines Entwicklers Computercodes schreibt, editiert oder repariert. Und das alles natürlich in Rekordzeit und bei hunderten von Codes gleichzeitig in Sekundenschnelle.