Die zwei günstigsten Vorsorgefonds stammen in der obenstehenden Tabelle von kleineren Anbietern. Von den Schwergewichten unter den Anbietern in der Schweiz schaffen es einzig ZKB und die Migros Bank auf die Liste. Raiffeisen und UBS fehlen wegen zu hoher Kosten. Das gleiche gilt für die zuletzt wegen hoher Gebühren in die Schlagzeilen geratene Postfinance. Viac, ebenfalls bei den Grossen der Branche, wurde hingegen in der Zusammenstellung von Moneyland nicht berücksichtigt.