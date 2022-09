Die Immobilienplattform Property Captain geht davon aus, dass der Leitzins in der Schweiz bis Ende Jahr auf 1 Prozent ansteigen wird. "Wir erwarten, dass Hypothekarnehmende - abhängig von der festgelegten Marge - für eine Saron-Hypothek per Ende Jahr 1,6 bis 2 Prozent bezahlen müssen", schreibt Geschäftsführerin Myriam Reinle in einem Marktkommentar.