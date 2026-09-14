Qualitätsobligationen bieten im aktuellen Marktumfeld attraktive Ertragschancen. Die Renditen liegen weiterhin nahe den Höchstständen der vergangenen zwei Jahrzehnte und schaffen ein Umfeld, in dem Anleger wieder potenziell attraktive laufende Erträge erzielen können.

Geopolitische Spannungen, anhaltende Inflationsrisiken, mögliche Belastungen im Private-Credit-Sektor und die Folgen künstlicher Intelligenz erhöhen die Anforderungen an Portfolios. Umso wichtiger werden Resilienz, Diversifikation und aktives Management, um Chancen gezielt zu nutzen und Risiken zu steuern.

Die Flaggschiffstrategie von PIMCO setzt deshalb auf Resilienz, Qualität und globale Diversifikation – nicht auf zusätzliche Risiken. Im Fokus stehen hochwertige verbriefte Anlagen, ausgewählte Engagements in Schwellenländern sowie die aktive Steuerung von Zins- und Währungspositionen. So bleibt das Portfolio flexibel und widerstandsfähig und kann zugleich attraktive Ertragschancen eröffnen.

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