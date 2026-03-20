Die Talfahrt am Schweizer Aktienmarkt hat sich am Donnerstag dynamisch fortgesetzt – der Leitindex SMI stürzte um weitere 306 Punkte oder 2,40 Prozent auf 12.460 Punkte ab. Von seinem unmittelbar vor Ausbruch des Iran-Konflikts erreichten Rekordhoch bei 14.064 Punkten hat der SMI inzwischen um mehr als 11 Prozent korrigiert, weshalb nun nicht mehr von einer Marktkonsolidierung gesprochen werden kann.