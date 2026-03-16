Barrier Reverse Convertibles mit einer tiefen Barriere, wie 44%, eignen sich besonders für Anlegerinnen und Anleger, die auch in anspruchsvollen Marktphasen laufende Erträge erzielen möchten. Die tiefe Barriere erhöht den Risikopuffer deutlich und macht das Produkt robust gegenüber starken Kursrückschlägen. Mehr zur Funktionsweise und den verfügbaren Produkten erfahren Sie hier.