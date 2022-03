5 ESG Stars-Anleihefonds von Nordea erreichen 3-Jahres-Track-Record

Nordea feiert das dreijährige Jubiläum von fünf ESG-Anleihefonds. (Bild: Shutterstock.com/oleschwander)



Vor drei Jahren legte Nordea Asset Management (NAM) fünf ESG Stars-Anleihefonds auf. Die Emerging Stars Bond-Strategie, die European Corporate Stars Bond-Strategie, die European High Yield Stars Bond-Strategie, die North American High Yield Stars Bond-Strategie und die US Corporate Stars Bond-Strategie dürften damit vermehrt auf dem Radar professioneller Investoren auftauchen.

Die fünf Fonds sind gemäss den SFDR-Vorschriften alle als Artikel 8 eingestuft und erfüllen damit die neuen MiFID-Nachhaltigkeitsvorschriften, welche im August 2022 in Kraft treten. Die Strategien nutzen erweiterte Ausschlusslisten wie die Richtlinie zu fossilen Energieträgern. Diese gewährleistet den Ausschluss aller Emittenten fossiler Brennstoffe, die sich nicht in Richtung eines grünen Übergangs bewegen. Gemäss Eric Pedersen, Head of Responsible Investments bei NAM, weisen die Portfolios daher einen anhaltenden Trend zu weiter sinkenden Treibhausgas-Emissionen auf. Zusätzlich dazu engagiere sich der skandinavische Vermögensverwalter bei Unternehmen und Staaten für nachhaltigere Praktiken.