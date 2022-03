Abrdn baut Nachhaltigkeitsangebot aus

Amanda Young, Chief Sustainability Officer, abrdn



Abrdn hat am Dienstag die Bildung einer neuen "Sustainability Group" bekannt gegeben und Amanda Young zur Chief Sustainability Officer ernannt. Sie wird in dieser Rolle künftig die Sustainability Group und die Nachhaltigkeitsstrategie des Investmentbereichs von abrdn leiten. Die Sustainability Group soll die Anlage-Wertschöpfungskette des Unternehmens unterstützen, indem sie Erkenntnisse generiert, Rahmenwerke und Standards festlegt, für Active Ownership sorgt und Unterstützung im Hinblick auf Produktdesign und -wirtschaftlichkeit sowie Kundenberichte und -ergebnisse bietet.

Young hatte zuvor die Position des Global Head of Responsible Investment inne. In ihrer neuen Funktion wird sie dem Investment Vector Executive, dem Führungsgremium des Investmentbereiches von abrdn, angehören und das Managementteam der Investmentabteilung von abrdn leiten. Sie berichtet an die CEOs für Investments, Chris Demetriou (Grossbritannien, EMEA & Nord- und Südamerika) und René Bühlmann (APAC).

Amanda Young hat mit Wirkung zum 1. April eine Reihe von Personen in wichtige Führungsrollen innerhalb der Sustainability Group berufen:

Danielle Welsh-Rose wird Head of Sustainability APAC und Head of Sustainability Specialists. Sie ist unter anderem auch für die Entwicklung der abrdn-Schulungsakademie für Nachhaltigkeit, "Grow Sustainably", verantwortlich. Welsh-Rose ist Teil des Executive Leadership Team in der Region APAC. Zuvor war sie als ESG Investment Director (APAC) tätig.

Mike Everett übernimmt die Funktion des Head of Active Ownership (darunter Engagement und Stimmrechtsausübung). Er hatte zuvor den Posten des Head of Stewardship inne.

Eva Cairns ist neue Head of Sustainability Insights and Climate Strategy. Ihr Team ist für das Nachhaltigkeits-Research, die Klimastrategie und die Thought Leadership im Anlagebereich zuständig. Das Team wird auch weiterhin mit dem Research Institute von abrdn und den Research-Funktionen innerhalb der einzelnen Investmentteams zusammenarbeiten. Cairns war zuvor als Head of Climate Change Strategy tätig.

Dan Grandage wird Head of Sustainable Investing. Er ist für den Aufbau eines gemeinsamen, unternehmensweiten Ansatzes für nachhaltige Anlagen bei abrdn verantwortlich. Darunter fällt die Festlegung von Nachhaltigkeitsstandards und der Aufbau von Anlagerahmen für den House View und die Nachhaltigkeitsfonds von abrdn, wobei die ESG-Integration weiterhin einen wesentlichen Bestandteil des Anlageprozesses innerhalb der Anlageklassen darstellt. Grandage war zuvor Head of ESG, Real Assets und wird in diesem Bereich auch weiterhin involviert sein und eine Aufsichtsfunktion übernehmen.