Additiv holt ehemaligen Manager von Blackrock

Kevin Hardy, übernimmt die Leitung der Asien-Aktivitäten von Additiv.



Additiv, ein führender SaaS (Software as a Service)-Anbieter für die Vermögensverwaltungsbranche, hat am Donnerstag die Ernennung von Kevin Hardy bekanntgegeben. Hardy bringt über 25 Jahre Erfahrung in der Asset Management- und Vermögensverwaltungsbranche in seine neue Position bei Additiv ein.

Hardy arbeitete als Investment- und Fondsmanager bei Legal & General und dann bei State Street, bevor er zu Northern Trust kam, wo er für Northern Trust General Investments das Asien-Pazifik-Geschäft leitete. Zuletzt war er in der Position eines Managing Director Head of ETF and Index Investments in der Region Asien-Pazifik (APAC) bei Blackrock. Hardy tritt die Nachfolge von Dario Bernasconi an, der zwischenzeitlich diese Funktion bekleidete und nun wieder seine vorherige Rolle als Group Head of Operations and Partners übernimmt.