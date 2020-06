Aduno ernennt Geschäftsführer der künftigen Viseca Card Services SA

Reto Gross, Geschäftsführer der Viseca Card Services SA



Per 1. Oktober 2020 teilt die Viseca ihr Kartengeschäft in eine Issuing- und eine Processing-Gesellschaft auf. Erstere wird künftig für die Kartenportfolien der Viseca zuständig sein. Die Processing-Gesellschaft wird dagegen jenen Kundenbanken, die künftig selber Herausgeber sein möchten, Dienstleistungen rund ums Kartengeschäft anbieten. Nun hat die Aduno Gruppe die Ernennung von Reto Gross als Geschäftsführer der künftigen Issuing-Gesellschaft bekanntgegeben.

Gross verfügt über langjährige Erfahrung im Schweizer Payment-Markt. Zuletzt war er ab Dezember 2018 als Regional Head Sales für den Bereich Financial Services der SPS/Worldline in der Schweiz, Österreich und Osteuropa verantwortlich. Davor war er unter anderem in ähnlicher Rolle bei SIX Payment Services sowie als Director Payment and Card Services bei der Netcetera AG. Zudem war er während rund sechs Jahren in verschiedenen Positionen bei der Swisscard AECS AG tätig. Gross hat einen Master in Digital Business der HWZ.