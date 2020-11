Aegon AM ernennt Head of Client Strategy

Alexia Gottschalch wechselt von Invesco zum Asset-Manager-arm des niederländischen Versicherers Aegon. (Bild: zvg)



Zum Aufgabenbereich von Alexia Gottschalch und ihrem Team gehörten die Zusammenarbeit mit den Vertriebs-, Produkt-, Marketing- und Portfoliomanagern sowie den Research-Teams von Aegon AM. Mit Sitz in New York wird sie dem CIO Real Assets, Scott Coté, unterstellt sein.

Gottschalch verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und wechselt von Invesco zu Aegon AM. Bei Invesco hatte sie eine Reihe leitender Positionen innehatte - zuletzt als Managing Director und Leiterin des ausgelagerten CIO, verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung der ausgelagerten CIO-Strategie.

Unter ihre früheren Positionen fallen die Leitung der Immobilien-Kundenstrategie und Geschäftsentwicklung bei JP Morgan, in der sie eine Kapitalstrategie fürs globale Immobiliengeschäft mit einem Volumen von 70 Mrd. US-Dollar entwickelte und verwaltete, sowie als Global Head of Capital Markets bei Grosvenor, deren Investor-Relations- und Produktentwicklungskapazitäten sie ausbaute.