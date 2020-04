Änderung im Verwaltungsrat der Saxo Bank Schweiz

Andreas Amschwand, Verwaltungsratsmitglied, Saxo Bank (Schweiz)



Die Generalversammlung der Saxo Bank (Schweiz) vom 28. April 2020 hat Andreas Amschwand zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats ernannt. Amschwand (60) ist seit 2018 Verwaltungsratspräsident der Seba Bank, einer Finma-lizenzierten Bank, die digitale und traditionelle Vermögenswerte verbindet.

Von 2012 bis 2018 war er Mitglied des Verwaltungsrats der Julius Bär Gruppe und der Bank Julius Bär & Co. Davor war Amschwand während 25 Jahren in verschiedenen Funktionen für die UBS tätig, zuletzt als Global Head Investment Products and Services und Mitglied des Wealth Management Executive Committee. Zudem fungierte er bei der UBS als Global Head Forex and Money Market und als Head of Investment Banking Switzerland.

Christian Katz hat nach fünf Jahren als Vizepräsident des Verwaltungsrats der Saxo Bank (Schweiz) entschieden, sich auf andere Aktivitäten zu konzentrieren und sich nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung zu stellen.