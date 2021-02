Aixigo mit neuer Country Managerin

Delia Steiner, Country Managerin für die Schweiz & Liechtenstein, Aixigo



Aixigo, der internationale Softwareanbieter für digitale Services im Bereich Wealth Management und Anlageberatung, hat Delia Steiner als neue Country Managerin für die Schweiz & Liechtenstein engagiert, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Als ausgebildete Volkswirtin hat Steiner zunächst bei der Schweizerischen Nationalbank und dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), in der Konjunkturforschung gearbeitet. Anschliessend unterstützte sie zunächst Ernst & Young, und später Capco dabei, die digitale Transformation der Finanzdienstleister in der Schweiz voranzutreiben, wie es in der Medienmiteilung heisst. Dabei habe sie insbesondere Wealth Manager in der Umsetzung von strategischen Innovationsprojekten begleitet und unterstützt. Seit Januar 2021 ist sie nun als Country Manager Schweiz & Liechtenstein bei aixigo dafür verantwortlich, die Position von Aixigo in der Schweiz weiter auszubauen.