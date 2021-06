Aktives Management von Wandelanleihen

Eine Investition in Wandelanleihen lohnt sich insbesondere in Zeiten steigender Zinsen. (Bild: zVg)



Die bestehende Anlagegruppe "Wandelanleihen Global" weist nicht nur einen langen Track Record auf, sondern übertraf seit ihrer Ausgabe 2006 auch stets ihre Benchmarks über eins, drei und fünf Jahre. Dazu ist ein gründliches Credit Research unerlässlich. Durch aktives Management erschliessen sich zusätzliche Alphaquellen, wozu zielgerichtete "Bottom-up"-Research, sorgfältige Kreditanalyse potenzieller Schuldner sowie ein Fundamentaldaten-Check inklusive des Kredit-, Aktien- und Volatilitätsausblicks gehören.

Eine Investition in Wandelanleihen stellt eine gewinnbringende Lösung dar, bei der Anleihen in Aktien des emittierenden Unternehmens umgewandelt werden können. Investoren sollten nicht vergessen, dass Wandelanleihen in Zeiten steigender Zinsen seit langem gut abschneiden. Die Vorteile liegen auf der Hand:

Effiziente Nutzung der Konvexität, Stichwort Asymmetrie: Partizipation am Aktienanstieg und Schutz vor hohen Kursrückschlägen

Outperformance bei Zinsanstiegen

Profitieren von steigender Volatilität

Erhöhung der Diversifikation

Aktives Management

Wandelanleihen sind eine "Think Outside the Box"-Investmentlösung und ein wirkungsvolles Mittel, um ein Portfolio zu diversifizieren. Die Anlagegruppe setzt auf einen mehrstufigen Investitionsentscheidungsprozess, der auch sicherheitsbewusste Investoren überzeugt. Das gut vernetzte Team von Advent Capital Management wählt dank seiner Expertise die passendsten Investitionsopportunitäten aus. Zurich Invest AG als Geschäftsführerin der Zürich Anlagestiftung verleiht dem Anlagegefäss den "Swiss Finish". Damit stellt sie sicher, dass die Struktur und die Investments für Schweizer Pensionskassen geeignet sind.

