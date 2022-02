Alpian stellt Marketing unter neue Führung

Roman Balzan, Chief Marketing Officer, Alpian



Alpian hat am Donnerstag die Ernennung von Roman Balzan zum Chief Marketing Officer mit Wirkung zum 01.01.2022 bekannt gegeben. Er wird für die gesamte Marken-, Marketing- und Markteinführungsstrategie des Fintech-Startups verantwortlich sein. Seine primäre Aufgabe ist es daher, Vertrauen und Legitimität für das Startup in der Aussenwelt und in der digitalen Welt aufzubauen, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Balzan ist seit 2020 bei Alpian. Zuvor war er in leitenden Marketingpositionen bei Google und dem US-amerikanischen Scooter-Sharing- Riesen Lime tätig. Er begann seine Karriere am IFJ Institut für Jungunternehmen / Venturelab und schloss sein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität St. Gallen HSG ab.