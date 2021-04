Ameriprise Financial übernimmt EMEA-Geschäft von BMO

Der US-Finanzkonzern Ameriprise Financial übernimmt das Asset-Management-Geschäft der BMO Financial Group in der Region Europa, Naher Osten und Afrika für rund 845 Mio. USD. Im Zuge dessen wird das verwaltete Vermögen der Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle, die zu Ameriprise gehört, in Europa um 124 Mrd. USD steigen.