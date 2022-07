André Haubensack heuert bei Degroof Petercam an

André Haubensack, Sales Professsional bei Degroof Petercam Asset Management



André Haubensack ist vor kurzem bei Degroof Petercam Asset Management in der Schweiz als Sales Professional eingestiegen. Haubensack blickt auf eine dreissigjährige Berufskarriere im Vertrieb zurück. Er startete 1992 bei der Credit Suisse, wo er zuletzt für das Fund Lab zuständig war. Nach einer Station bei New Star kam er 2009 zu Ignis, die in der Folge von Standard Life Investments übernommen wurden. Bei Standard Life leitete Haubensack den Schweizer Vertrieb. Nach der Fusion mit Aberdeen wurde er 2018 Vertriebschef und Leiter Schweiz der fusionierten Aberdeen Standard Investments, die er 2019 verliess.

Degroof Petercam Asset Management mit Hauptsitz in Belgien verwaltet rund 50 Mrd Euro an Vermögen und hat eine Niederlassung in Genf. Die ebenfalls in Genf ansässige Privatbank Banque Degroof Petercam (Suisse) wurde anfangs 2022 an die Genfer Privatbank Gonet verkauft.