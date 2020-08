AP Anlage Privatbank mit neuer Führung

Rolf Bauer, CEO der AP Anlage & Privatbank.



Die Zürcher AP Anlage- und Privatbank, eine Tochtergesellschaft der Citadele Bank in Riga, will sich neu aufstellen und mit einem digitalen Angebot bei einer UHNW-Kundschaft punkten. Im ersten Halbjahr 2020 war die Bank in die Verlustzone gerutscht.

Neu stehen der Bank Rolf Bauer als CEO und Gian Nay als COO vor. Rolf Bauer war vor seinem Wechsel zur AP Anlage & Privatbank als Head Family Solutions Switzerland bei der Credit Suisse tätig. Davor war er Head International Family Office EMEA der Deutschen Bank in der Schweiz. Gian Nay war bei der Credit Suisse COO Wealth, Investment & Structured Lending Solutions für Premium Clients.