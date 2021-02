Asteria mit Neuzugängen im Private-Debt-Team

Sarunas Kubilicka, Senior Private Debt Investment Manager, Asteria



Die Reyl-Tochter Asteria hat Sarunas Kubilicka und Pierre Husser als Senior Private Debt Investment Manager engagiert, wie der auf Impact Investing spezialisierte unabhängige Vermögensverwalter am Dienstag mitteilte. Die beiden Neuzugänge bringen umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Entwicklungsfinanzierung, erneuerbare Energien und Infrastruktur mit. Geleitet wird das Private-Debt-Team von Fabio Sofia.

Kubilickas verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung im Finanzsektor mit den Schwerpunkten Private Equity, Venture Capital, Mergers & Acquisitions, Corporate Finance, Business Development und und war in Top-Level-Positionen. Bevor er zu Asteria stiess, arbeitete er als Senior Investment Manager und Mitglied des Investment-Komitees für Mittel-/Osteuropa und Asien bei der niederländischen Private-Equity-Firma Triodos Investment Management. Während seiner Laufbahn war er zudem neun Jahre lang bei der Société Générale in Paris als Investment Manager für Corporate M&A und Private Equity Transaktionen tätig.

Pierre Husser



Husser hat in London elf Jahre Erfahrung im Bank- und Vermögensmanagement gesammelt und sich dabei auf private und öffentliche Kreditfinanzierungen in den Bereichen erneuerbare Energien und Infrastruktur konzentriert. Vor Asteria war er bei M&G Investments fünf Jahre lang Mitglied des Teams für Projekt- und Infrastrukturfinanzierung und zudem weitere fünf Jahre Mitglied des EMEA-Teams der NORD/LB im Bereich Structured Finance Infrastructure. Seine Laufbahn startete er in der Projektfinanzierung bei der Crédit Agricole CIB.