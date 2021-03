Avalor Investment mit neuem CEO

Beat Schädler, CEO Avalor Investment



Beat Schädler übernimmt per 1. Mai 2021 als Chief Executive Officer die Leitung der Avalor Investment, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Er löst Amaury Jordan ab, der die Firma als Gründungspartner seit 2015 als CEO leitete. Mit dem Wechsel an der Spitze vollziehe der Vermögensverwalter Avalor den Generationswechsel und festige die Positionierung für die nächste Wachstumsphase.

Schädler ist einer der langjährigen Partner von Avalor. Er stiess 2007 zum Unternehmen. 2009 wurde er in den Kreis der Firmenaktionäre gewählt. Schädler zeichnete laut Medienmitteilung bislang insbesondere für die Gewinnung wichtiger Kundenmandate verantwortlich und habe massgeblich zum dynamischen Wachstum von Avalor beigetragen.