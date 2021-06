Aviva holt Portfoliomanagerin von GAM

Amy Kam, Senior Portfolio Managerin, Aviva Investors



Amy Kam wurde zum Senior Portfolio Manager ernannt und ist neben Aaron Grehan, Head of Hard Currency EMD, für das Co-Management der Aviva Investors Emerging Market (EM) Corporate Bond Strategie verantwortlich, wie Aviva Investors am Donnerstag mitteilte. Kam verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Anlage von EM-Unternehmensanleihen und war zuvor bei GAM als Investment Managerin tätig. Sie hat einen Doktortitel in Finanzwirtschaft der Cass Business School sowie einen MBA der Cranfield University.

Zu den weiteren Neuzugängen im EMD-Team gehört Nafez Zouk, der als EM Sovereign Analyst in einer neu geschaffenen Position tätig ist. Er verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung bei EMD und wird sich hauptsächlich auf staatliche Emittenten konzentrieren, die sowohl in lokalen als auch in Hartwährungsmärkten aktiv sind. Zuvor arbeitete er für Oxford Economics als EM-Stratege.

Aleksej Gren wurde ebenfalls eine neu geschaffenen Rolle zuteil. Als EM Corporate Analyst wird er für die Analyse von EM-Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt auf den Sektoren Metals & Mining, Consumer, Infrastructure und Real Estate verantwortlich sein. Er kam im September 2020 zu Aviva Investors, nachdem er über acht Jahre lang als Kreditanalyst sowohl auf der Kauf- als auch auf der Verkaufsseite tätig war.