Aviva Investors mit neuem Head of Client Solutions

Rula Ipsaryaris, Head of Client Solutions für die Schweiz und Liechtenstein.



In der neu geschaffenen Position des Head of Client Solutions, Switzerland and Liechtenstein, übernimmt Rula Ipsaryaris die Führungsverantwortung für die Vertriebsstrategie von Aviva Investors für institutionelle Kunden und Grosshandelskunden in der Schweiz und Liechtenstein. Rula Ipsaryaris arbeitet in Zürich unter der Leitung von TJ Voskamp, Director of Client Solutions, UK and Europe.

Rula Ipsaryaris hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und startet ihre neue Rolle bei Aviva Investors nach acht Jahren bei Vanguard als Deputy Country Head und Senior Sales Executive for Switzerland and Liechtenstein. Im Laufe ihrer Berufskarriere bekleidete sie auch Führungsposten bei Bank Vontobel, State Street, Julius Baer, Coutts und Morgan Stanley.