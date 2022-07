AXA IM ernennt neuen globalen Chief Operating Officer

Laurent Caillot, Global Chief Operating Officer, AXA Investment Managers (Bild: ZVG)



AXA Investment Managers (AXA IM) hat Laurent Caillot zum Global Chief Operating Officer (GCOO) ernannt. Er übernimmt seine neue Funktion am 1. September und tritt die Nachfolge von Godefroy de Colombe an, der eine Karriere in einem neuen Berufsfeld anstrebt, wie Axa IM am Freitag mitteilte. Caillot ist derzeit Global Head of Technology and Operations. Er wird als Mitglied der Geschäftsleitung von AXA IM seinen Sitz in Paris haben an Marco Morelli, Executive Chairman von AXA IM, berichten. In dieser Funktion wird er zusätzlich zu seinen derzeitigen Verantwortlichkeiten in den Bereichen Technologie, Betrieb und Datenmanagement das Projektmanagement, die Sicherheit, die Beschaffung, die Einrichtungen und die Innovation beaufsichtigen.

Caillot kam 2019 zunächst als Global Head of Technology zu AXA IM, und sein Aufgabenbereich wurde 2020 um Operations und 2022 um Data Management erweitert. Seit 2021 ist er auch Vorsitzender des Verwaltungsrats von AXA Funds Management Luxembourg. Er begann seine Karriere 1998 bei Goldman Sachs, wo er elektronische Handelsplattformen für die Investment Bank aufbaute und Teams in London und dann in New York leitete. Nach einigen Jahren in der Technologieberatung kam er 2012 zur Barclays Investment Bank, wo er die Bereiche Front Office Risk, Pricing & Analytics Technology leitete. 2014 wurde er zum Global Head of Capital & Analytics Technology von JP Morgan Chase ernannt, wo er für die Umgestaltung und Berechnung von Kapitalberechnungen und Finanzprognoseprozessen im gesamten Unternehmen verantwortlich war. Caillot schloss sein Informatikstudium 1997 am ENSIIE ab.