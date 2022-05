Azek lanciert neue Fintech- und ESG-Weiterbildungen

Die neuen Lehrgänge von Azek können online absolviert werden. (Bild: Shutterstock.com/Gaudilab)



Das Ausbildungsinstitut Azek baut das Angebot weiter aus und bietet zwei neue Lehrgänge in den Bereichen Fintech und ESG-Finanzierung an. Der Kurs "Fintech: The essentials for practice" soll die Teilnehmenden qualifizieren, die aktuellen Enwticklungen im Bereich zu erklären und der Kundschaft bedürfnisgerechte und risikoadäquate Anlagelösungen anzubieten.

Das Programm umfasst sechs Online-Seminare à je zwei Stunden und wird mit einer Multiple-Choice-Prüfung abgeschlossen. Zusammen mit der Vor- und Nachbereitung beträgt der Lernaufwand 30 bis 35 Stunden. Nach erfolgreich absolvierter Prüfung wird ein Azek-Zertifikat verliehen. Erstmals wird der Lehrgang im Herbst 2022 in deutscher Sprache durchgeführt. Ab 2023 wird die Ausbildung zusätzlich auf Französisch angeboten.

Um der gestiegenen Bedeutung von ESG Rechnung zu tragen, baut Azek zudem das Angebot an entsprechenden Kursen aus. Zusätzlich zur bereits bestehenden Spezialausbildung für die Anlageberatung werden neu auch zwei Online-Module zum Thema "Sustainable Financing" angeboten. Zusammen mit den Modulen 1 und 2 des bestehenden ESG-Lehrgangs bilden diese die neue Weiterbildung "ESG für Kundenberater Finanzierung". Azek will damit insbesondere Fachleute aus den Bereichen Finanzierung und Hypotheken ansprechen.

Auch dieser Kurs wird mit einer Multiple-Choice-Prüfung abgeschlossen und im Herbst 2022 erstmals durchgeführt. Zunächst wird der Lehrgang nur in Deutsch angeboten, ab 2023 sollen auch französischsprachige Interessierte die Weiterbildung absolvieren können.