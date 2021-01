Baillie Gifford ernennt Co-Managerin des European Fund

Josie Bentley, Co-Managerin des Baillie Gifford European Fund



Baillie Gifford hat Josie Bentley per 31. Dezember 2020 zur Co-Managerin des 2,3 Mrd. Pfund grossen Baillie Gifford European Fund ernannt, wie die schottische partnerschaftlich organisierte Investmentgesellschaft am Freitag mitteilte. Damit ergänzt Bentley die bisherigen Fondsmanager Stephen Paice, Moritz Sitte und Chris Davies.

Bentley arbeitet seit 2016 bei Baillie Gifford und war seither für verschiedene Anlagestrategien tätig, darunter International Growth, UK Equity und High Yield Bond. Seit 2019 unterstützt sie als Analystin das European Equities-Team und leistet einen wichtigen Beitrag zum Prozess der Aktienauswahl des Teams.

Der Baillie Gifford European Fund strebt laut eigenen Angaben eine Outperformance gegenüber dem MSCI Europe ex UK Index an, indem er in europäische Wachstumsunternehmen mit aussergewöhnlichen langfristigen Wachstumsaussichten investiert.