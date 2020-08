Baillie Gifford lanciert Fonds für Innovationen im Gesundheitssektor

Investmentmanagerin Julia Angeles



Der "Health Innovation Fund" investiert laut Baillie Gifford in eine neue Generation von Unternehmen, die sich den grossen Herausforderungen im globalen Gesundheitswesen wie der Bekämpfung von Krankheiten und Pandemien sowie dem Zugang zu medizinischer Versorgung widmen. Diese Unternehmen treiben mit Therapien, Diagnoseverfahren und digitaler Technologie transformative Veränderungen in der Zukunft des Gesundheitswesens voran.

Die Corona-Krise hat die Innovation im Gesundheitsbereich in den Mittelpunkt gerückt. Unternehmen im Portfolio des Fonds wie Illumina, Ambu und Moderna stünden an vorderster Front, wenn es darum gehe, die Pandemie zu bekämpfen, die Zusammensetzung des Virus zu identifizieren oder Impfstoffe und Behandlungen zu entwickeln.

Disruption zeichnet sich ab

Der Fonds wird gemanagt von einem dreiköpfigen Team unter der Leitung von Julia Angeles. Durch die Konzentration auf im Schnitt 35 wachstumsstarke mittelgrosse Unternehmen deckt sich sein Portfolio nur zu einem sehr geringen Teil mit Indizes oder anderen Sektorfonds. Baillie Gifford hat bereits über mehrere Strategien hinweg mehr als CHF 29 Mrd. in Unternehmen mit Bezug zum Gesundheitssektor investiert. Der schottische Vermögensverwalter ist überzeugt, dass sich das Verständnis in der Gesellschaft von Humanbiologie und Gesundheitsfragen gerade fundamental verändert und das derzeitige Modell der Arzneimittelentwicklung durch Pharmariesen vor der Disruption steht.

Investmentmanagerin Julia Angeles kommentiert: "Wir sind Zeugen einer beispiellosen Konvergenz zwischen Wissenschaft und Technologie. Die Medizin wird sich mehr in Richtung Prävention und Heilung verändern und uns helfen, gesünder und länger zu leben. Das Tempo des Wandels und der Innovation ist unglaublich." Baillie Gifford sei als Investor Teil dieses Ökosystem sind und arbeite mit Wissenschaftlern, Akademikern und Pionieren des Gesundheitswesens zusammen. So könnten Anleger an den Fortschritten teilhaben, die diese Unternehmen bei der Suche nach Heilung für Krankheiten wie Alzheimer und Krebs erzielen.

Als früher Investor für den "Health Innovation Fund" konnte "Guy's and St. Thomas' Charity“, eine der ältesten und grössten Stiftungen im Gesundheitsbereich in Grossbritannien, gewonnen werden.