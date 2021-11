Baloise Group ernennt neuen Immobilienchef

Jean-Pierre Valenghi leitet seit 2013 das Immobilienportal newhome.ch. (Bild: PD)



Jean-Pierre Valenghi ist laut Baloise ein ausgewiesener Experte für Immobilienstrategie. Er studierte an der ETH Zürich Elektrotechnik sowie Management and Economics an der Universität Zürich.

Nach seinem Einstieg in den Familienbetrieb Valenghi, für den er 14 Jahre lang tätig war, arbeitete Valenghi bis 2013 in verschiedenen Immobilien-Funktionen bei PwC Schweiz, zuletzt als Leiter Real Estate Consulting.

Seit 2013 ist er als CEO und CFO für den Aufbau und die Entwicklung des drittgrössten Schweizer Immobilienportals newhome.ch verantwortlich.

Die Baloise gehört zu den grössten institutionellen Immobilienbesitzerinnen der Schweiz. Sie mit über 60 Mitarbeitenden ein Portfolio von mehr als 570 Liegenschaften und 38'000 Mietobjekten.