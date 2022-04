Bank Avera mit neuem Leiter in Wetzikon

Christian Dübendorfer, Filialleiter Wetzikon, Bank Avera



Mit Christian Dübendorfer konnte die Bank Avera einen erfahrenen Bankfachmann mit fundierten Kenntnissen in der Betreuung von Privatkundinnen und -kunden für die Leitung der Filiale Wetzikon verpflichten, wie die Regionalbank am Dienstag mitteilte. Er tritt ab dem 19. April die Nachfolge von René Müller an, der die Filiale zuvor über 20 Jahre geleitet hat und vorzeitig in die Pension geht. Dübendorfer arbeitet seit Mai 2021 bei der Bank Avera. Davor war er unter anderem über 20 Jahre in unterschiedlichen Funktionen bei der Credit Suisse tätig.