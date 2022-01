Bank CIC eröffnet Niederlassung in Luzern

Damian Muff, Leiter Niederlassung Luzern, Bank CIC



Unter der Leitung des Luzerners Damian Muff hat die Bank CIC im Dezember 2021 eine Niederlassung in Luzern eröffnet, wie einer Medienmitteilung vom Dienstag zu entnehmen ist. Muff war zuvor Regionenleiter Mittelland bei der Migros Bank und führte dort in den letzten Jahren als Mitglied der Direktion den Bereich Firmenkunden Mittelland. Er hält einen Executive Master of Business Administration EMBA der Universität Zürich und absolvierte zahlreiche Lehrgänge und Nachdiplomstudien. Er verfüge über langjährige Führungserfahrung und fundierte Kenntnisse des schweizerischen Bankmarktes. Die Luzerner Gregor Schnider und Stephan Fischer unterstützen den neuen Leiter der Niederlassung Luzern in der Kundenbetreuung.