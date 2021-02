Bank CIC erweitert Geschäftsleitung

Michel Berger, neues Mitglied der Geschäftsleitung der Bank CIC



Per 1. Januar 2021 hat Michel Berger, Leiter des Departements Large Caps, Einsitz in die Geschäftsleitung der Bank CIC genommen, wie das Finanzinstitut am Dienstag bekannt gab. Berger ist diplomierter Bankwirtschafter und verfügt laut Medienmitteilung über langjährige Führungs- und umfangreiche fachliche Erfahrungen im Bankwesen. In zehn Jahren entwickelte er die Niederlassung Lausanne zu einem der wichtigsten Schweizer Standorte der Bank CIC. Seit 2019 übernahm er zusätzlich die Leitung des Departements Large Caps.

Die Geschäftsleitung der Bank CIC setzt sich somit neu aus Thomas Müller (CEO), Christoph Bütikofer (Deutschschweiz/Tessin und Private Banking International), David Fusi (Romandie und Spezialfinanzierungen), Patrick Python (Risk Management und Nachhaltigkeit) und Michel Berger (Large Caps) zusammen.