Bank CIC mit Führungswechsel am Hauptsitz Basel

Christoph Eberle, Niederlassungsleiter Basel, Bank CIC



Christoph Eberle (54) leitet die Niederlassung Basel der Bank CIC Schweiz seit dem 1. Januar 2022, wie Tochter der französischen Finanzgruppe Crédit Mutuel am Dienstag bekannt gab. Er war zuvor über 20 Jahre bei der Basler Kantonalbank tätig, zuletzt als Leiter Private Banking und externe Vermögensverwalter. Eberle folgt auf Yves Grütter, der die Niederlassung Basel seit 2015 geleitet hatte und im Herbst 2022 in Pension geht.

Eberle verfügt über breite Erfahrung im Kommerz- und Privatkundengeschäft. Seine Laufbahn startete er bei der damaligen Schweizerischen Kreditanstalt (SKA), wo er zunächst am Schalter tätig war und später im Kreditbereich KMU betreute. Nach einer ersten Anstellung bei der Basler Kantonalbank als Betreuer/Berater von Gross- und Konzernkunden im Kreditbereich erfolgte 1997 der Wechsel zu UBS, wo er in der Anlageberatung arbeitete, ehe er 2001 erneut zur Basler Kantonalbank wechselte. Dort war er insgesamt 23 Jahre lang in verschiedenen Positionen tätig, unter anderem als Leiter des Bereichs Private Banking und externe Vermögensverwalter. Eberle ist eidgenössisch diplomierter Bankfachmann mit Ausbildung zum Finanzplaner.