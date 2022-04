Bank Cler bestimmt neuen CEO

Samuel Meyer, CEO, Bank Cler



Der Verwaltungsrat hat Samuel Meyer zum neuen Chief Executive Officer (CEO) der Bank Cler ernannt, wie das Finanzinstitut am Freitag mitteilte. Er ist seit November 2019 Leiter des Geschäftsbereichs Vertrieb und Mitglied der Geschäftsleitung. Meyer wird seine neue Funktion am 1. Mai 2022 übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt wird er Beisitzer in der Konzernleitung der Basler Kantonalbank. Er folgt auf Mariateresa Vacalli, welche die Bank aufgrund ihrer Nomination in den Verwaltungsrat der Schweizerischen Post verlässt.

Meyer wird in seiner neuen Funktion weiterhin den Geschäftsbereich Vertrieb leiten. Mit seiner Wahl zum CEO werde ein klares Zeichen für die zukünftige Ausrichtung der Bank Cler als Vertriebsbank gesetzt, heisst es in der Medienmitteilung. Meyer habe den Vertrieb in den letzten beiden Jahren zusammen mit seinem Führungsteam erfolgreich weiterentwickelt und die Vertriebsorganisation noch stärker auf die Kunden ausgerichtet.