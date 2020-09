Bank Linth regelt die Leitung im Finanz-, Risiko- und Kreditmanagement

Martin Kaindl, Leiter Finanz-, Risiko- und Kreditmanagement und Mitglied der Geschäftsleitung, Bank Linth



Der Verwaltungsrat der Bank Linth hat Martin Kaindl in die Geschäftsleitung berufen. Er wird ab Anfang Oktober das Amt von Urs Isenrich übernehmen, der die Bank verlassen und sich beruflich neu orientieren wird, wie die Bank Linth am Mittwoch mitteilte. Kaindl ist seit 2015 als Leiter Group Credit & Risk Management bei der Liechtensteinischen Landesbank (LLB) tätig. Er wird in seiner Funktion als Geschäftsleitungsmitglied und stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung ab dem ersten Oktober 2020 und bis auf Weiteres die fachliche Führung der Bereiche Kredit, Compliance und Risikomanagement bei der Bank Linth übernehmen. Seine Funktion bei der LLB wird er neben seiner Tätigkeit in der Geschäftsleitung der Bank Linth weiterhin ausüben.

Kaindl hat nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Basel verschiedene Weiterbildungen im Finanzbereich absolviert. Nach seiner Tätigkeit bei einer Revisionsgesellschaft übernahm er leitende Positionen im Bereich Risk Management bei Credit Suisse, der Bank Julius Bär und der Bank Sarasin.