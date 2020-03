Bank Vontobel Europe mit neuem COO

Andreas Heinrichs, COO Bank Vontobel Europe



Zum 1. September 2020 übernimmt Andreas Heinrichs die Aufgabe des Chief Operationg Officer (COO) der Bank Vontobel Europe (München), welche die Vontobel-Plattform für das Geschäft in Deutschland und der Europäischen Union (EU) beziehungsweise im Europäischen Wirtschafstraum (EWR) umfasst.

Der gelernte Bankkaufmann und Diplom-Kaufmann stiess 1999 von der Privatbank Sal. Oppenheim jr. & Cie. zu Vontobel, wo er seinerzeit in Köln das Aktiensales- und Research-Team in Deutschland aufbaute. Seit 2009 gehört er dem Vorstand der Bank Vontobel Europa an und leitete das Brokerage-Geschäft. Nachdem Vontobel Anfang Dezember die strategische Wachstumsentscheidung getroffen hatte, sich ausschliesslich als kundenfokussierter Buy-Side Investment Manager zu positionieren und das globale Brokeragegeschäft aufzugeben, wird Heinrichs im Zuge dieser Neuaufstellung die neue Aufgabe mit Sitz in München und Frankfurt übernehmen.

Heinrichs folgt Bernhard Heye, dem ehemaligen CEO der Bank Vontobel Europe, der Mitte Dezember 2019 ad interim die COO-Rolle übernahm, nachdem sein Vorgänger das Unternehmen nach acht Jahren verlassen hatte.