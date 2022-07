BCV holt neuen Leiter Private Banking bei CS

Christian Steinmann, Generaldirektor und Leiter der Division Private Banking, Banque Cantonale Vaudoise (Bild: ZVG)



Der Verwaltungsrat der BCV hat Christian Steinmann zum Generaldirektor und Leiter der Division Private Banking ernannt, wie die Waadtländer Kantonalbank am Donnerstag mitteilte. Steinmann, zurzeit bei der Credit Suisse als Regionalleiter Westschweiz und Leiter Wealth Management Region Westschweiz tätig, tritt seine neue Aufgabe bei der BCV am 1. November an. Er folgt damit auf Gérard Haeberli, der diese Funktion seit 2009 ausübt und per 31. Dezember 2022 nach einer zweimonatigen Übergangsphase in den Ruhestand tritt.

Steinmann begann seine Laufbahn 1987 bei der Waadtländer Steuerverwaltung. 1995 trat er der Credit Suisse bei, wo er zunächst im Bereich Vermögensplanung für Privatkunden und KMU tätig war. Nach verschiedenen Kaderpositionen in der Division Private Banking übernahm er 2013 die Verantwortung für die Privatkundschaft der Region Grand-Lausanne, 2017 dann jene für das Private Banking der gesamten Westschweiz. 2020 wurde er des Weiteren zum Regionalleiter Westschweiz ernannt. Steinmann besitzt neben dem eidgenössischen Fachausweis als Treuhänder und dem eidgenössischen Diplom als Steuerexperte auch einen MBA der Universitäten New York Stern, HEC Paris und London School of Economics.