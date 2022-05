BDO wählt zwei Frauen in den Verwaltungsrat

Isabelle Cartier-Rumo (ZVG)



In einem Strategie-Prozess hat BDO die Zusammensetzung des Verwaltungsrats neu geregelt. Das Gremium wird um zwei neue Verwaltungsrätinnen ergänzt und umfasst neu fünf Mitglieder. Die Partnerversammlung hat Sibylle Kammer und Isabelle Cartier-Rumo neu in den BDO Verwaltungsrat gewählt, wie BDO am Dienstag mitteilte.

Isabelle Cartier-Rumo ist diplomierte Wirtschaftsprüferin und von der Finma anerkannte leitende Prüferin. Sie ist Leiterin Internal Audit des Bereichs Financial Services in der Westschweiz und wurde 2019 zur Partnerin von BDO gewählt. Sie bringt Erfahrung als Verwaltungsrätin mit und verfügt über ein breites Netzwerk in Wirtschaft und Gesellschaft. Als junge Führungspersönlichkeit habe sie mehrfach bewiesen, dass sie unternehmerisch denke und handle und heute bereits die Themen von morgen antizipiere, so BDO.

Sibylle Kammer



Sibylle Kammer hat langjährige Erfahrung als Führungskraft, Geschäftsleitungsmitglied und Verwaltungsrätin in führenden Dienstleistungsunternehmen aus der Finanz-, Beratungs- und Innovationsbranche. Sie verfügt über einen Masterabschluss in Wirtschaft und Management der Universität St. Gallen und ist selbstständige Unternehmerin und Inhaberin der Inspiration4Business.