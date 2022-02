Bei aller Tragik von Gewalt – politische Börsen haben kurze Beine

Mit der militärischen Eskalation in der Ukraine ist der schon zuvor geknickte Aufwärtstrend an den Aktienmärkten einer beschleunigten Korrektur gewichen. Orientierung tut not. Peter Bänziger, Ex-Anlagechef von Swisscanto und jetzt Partner des Vermögensverwalters Colin, liefert sie in Form einer 80-jährigen Analyse von geopolitischen Ereignissen und ihren Auswirkungen auf die Börse.