Bei fast 16% der KMU im Finanzsektor ist die Nachfolge offen

Eine Studie von Dun & Bradstreet zeigt: Bei 15% der KMU in der Schweiz ist die Nachfolgefrage offen. In der Finanz- und Versicherungsbranche sind es 15,6%. Untersucht wurden Unternehmen, deren Inhaber älter als 60 Jahre sind. Mit 60, so die Studienautoren, beginnt die Zeit für eine saubere Nachfolgeregelung zu laufen.